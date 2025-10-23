গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে র্যাবের অভিযানে ২৫ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ জামিরুল ইসলাম (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত জামিরুল জেলার গাংনী উপজেলার জােড়পুকুরিয়া গ্রামের মৃত শাহাদত আলীর ছেলে।
বুধবার দিবাগত ৮টার দিকে র্যাব-১২ এর মেহেরপুর ক্যাম্পের একটিদল জােড়পুকুরিয়া গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে জামিরুল ইসলামকে ২৫ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক করা হয়।
র্যাব-১২ এর মেহেরপুর ক্যাম্প সূত্র জানায়, ধৃত আসামী দীর্ঘদিন যাবত অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য ইয়াবা অন্য এলাকা হতে ক্রয় করে এনে নিজ এলাকাসহ আশপাশের এলাকায় বিক্রয় করে যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে মর্মে স্বীকার করে ।
আসামির বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক) ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।