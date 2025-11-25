মঙ্গলবার, ২৫শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩রা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে র‍্যাবের অভিযানে গাঁজাসহ ২ যুবক আটক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে র‍্যাবের অভিযানে গাঁজাসহ ২ যুবক আটক

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৫, ২০২৫ ১১:০৯ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে ১ কেজি গাঁজাসহ দুইজন যুবককে আটক করেছে র‍্যাব সদস্যরা। আটককৃতরা হলেন-জেলার গাংনী উপজেলার চিৎলা গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে রাশিদুল ইসলাম (২৩) ও একই গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে নাসিম আলী (২০)।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ৮টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়াস্থ রাজা ক্লিনিকের সামনে অভিযান পরিচালিত হয়। র‍্যাব-১২ এর মেহেরপুরের গাংনীস্থ ক্যাম্পের একটিদল এ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় গাঁজাসহ তাদের আটক করা হয়।

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে র‍্যাবের গাংনী ক্যাম্প।
র‍্যাব সূত্র জানায়, রাতে গাঁজাসহ গাংনী রাজা ক্লিনিকের সামনে দুই জন অবস্থান করছে,এমন গােপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে র‍্যাবের একটিদল। অভিযানে ১ কেজি গাঁজাসহ দুইজনকে আটক করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে পৌর যুবদলের গণসংযোগ

মেহেরপুরে সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে চালক আহত

মেহেরপুরে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পানি ব্যবহারকারী গ্রুপের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত