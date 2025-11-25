গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে ১ কেজি গাঁজাসহ দুইজন যুবককে আটক করেছে র্যাব সদস্যরা। আটককৃতরা হলেন-জেলার গাংনী উপজেলার চিৎলা গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে রাশিদুল ইসলাম (২৩) ও একই গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে নাসিম আলী (২০)।
মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ৮টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়াস্থ রাজা ক্লিনিকের সামনে অভিযান পরিচালিত হয়। র্যাব-১২ এর মেহেরপুরের গাংনীস্থ ক্যাম্পের একটিদল এ অভিযান পরিচালনা করে। এসময় গাঁজাসহ তাদের আটক করা হয়।
আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে র্যাবের গাংনী ক্যাম্প।
র্যাব সূত্র জানায়, রাতে গাঁজাসহ গাংনী রাজা ক্লিনিকের সামনে দুই জন অবস্থান করছে,এমন গােপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে র্যাবের একটিদল। অভিযানে ১ কেজি গাঁজাসহ দুইজনকে আটক করা হয়।