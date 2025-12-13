শনিবার, ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মুজিবনগরে র‍্যাবের অভিযানে ১৯৯ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মুজিবনগরে র‍্যাবের অভিযানে ১৯৯ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৩, ২০২৫ ৭:০৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

র‍্যাব-১২ সিপিসি–৩ গাংনীর অভিযানে ১৯৯ বোতল ফেনসিডিলসহ মিনারুল ইসলাম (৫২) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। শনিবার এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আটক মিনারুল ইসলাম মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের বাদল মন্ডলের ছেলে।

র‍্যাব সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-১২ সিপিসি–৩ গাংনী, মেহেরপুরের অধিনায়কের নির্দেশে র‍্যাবের একটি দল মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে মিনারুল ইসলামকে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে ১৯৯ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) ধারার সারণির ১৪(গ) ও ৪১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে হরিরামপুর সীমান্ত...

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক বিভাগের পথসভা

মেহেরপুরে বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তাদের মতবিনিময়

গাংনীতে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ এক...

গোভীপুরে শীতবস্ত্র বিতরণ

গাংনীতে দুর্বৃত্তদের আগুনে পুড়লাে ফার্ণিচার সামগ্রী