মেহেরপুর নিউজ:
র্যাব-১২ সিপিসি–৩ গাংনীর অভিযানে ১৯৯ বোতল ফেনসিডিলসহ মিনারুল ইসলাম (৫২) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। শনিবার এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
আটক মিনারুল ইসলাম মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের বাদল মন্ডলের ছেলে।
র্যাব সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১২ সিপিসি–৩ গাংনী, মেহেরপুরের অধিনায়কের নির্দেশে র্যাবের একটি দল মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে মিনারুল ইসলামকে আটক করে। এ সময় তার কাছ থেকে ১৯৯ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) ধারার সারণির ১৪(গ) ও ৪১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।