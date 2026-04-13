সোমবার, ১৩ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা পরিচালনায় জরিমানা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা পরিচালনায় জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ১৩, ২০২৬ ৭:১৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া এলাকায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে আয়েশা এন্টারপ্রাইজকে জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার (তারিখ উল্লেখযোগ্য) দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে একটি টিম।

অভিযানকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ওষুধ, বীজ ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন পণ্যের তদারকি করা হয়। এ সময় গাড়াবাড়িয়া এলাকায় আয়েশা এন্টারপ্রাইজের কোনো বৈধ লাইসেন্স না থাকায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী মোছা: আয়েশা খাতুনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।

পরে প্রতিষ্ঠানটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে উন্মুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, হত্যার অভিযোগ

মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয় পরিদর্শন করলেন বুনিয়াদি...

মেহেরপুরে নবাগত এএসপি নাভিদ তাসনিমের যোগদান

মেহেরপুর টিটিসিতে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে শিশু ধ*র্ষ*ণ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড