গাংনীতে লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা পরিচালনায় জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়া এলাকায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে আয়েশা এন্টারপ্রাইজকে জরিমানা করা হয়েছে।
সোমবার (তারিখ উল্লেখযোগ্য) দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে একটি টিম।
অভিযানকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ওষুধ, বীজ ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন পণ্যের তদারকি করা হয়। এ সময় গাড়াবাড়িয়া এলাকায় আয়েশা এন্টারপ্রাইজের কোনো বৈধ লাইসেন্স না থাকায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী মোছা: আয়েশা খাতুনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।
পরে প্রতিষ্ঠানটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।