গাংনীতে শয়ন কক্ষে পড়েছিল কাঁঠমিস্ত্রীর মরদেহ

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ফতাইপুর গ্রামে বিপ্লব হােসেন (৫০) নামের এক কাঁঠমিস্ত্রীর মরদেহ পড়েছিল তার শয়ন কক্ষে। কি কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা তদন্ত করছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল ফতাইপুর গ্রামের একটি ভাড়াবাড়ি থেকে বিপ্লব হােসনের মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয়রা জানান,বিপ্লব হােসেনের বাড়ি বগুড়া জেলায়। তার বাবার নাম আনিসুর রহমান। বিপ্লব ফার্ণিচার তৈরীর মিস্ত্রী ছিলেন। ৩ মাস যাবত একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন। তার সাথে আরাে ২জন মিস্ত্রী বসবাস করে আসছিলেন। বিপ্লবের পরিবার তার কাছে ফােন দিলে,কােন সাড়া পায়নি। ফলে পরিবারের লােকজন বাড়ির মালিকের সাথে যােগাযােগ করে। এবং বিপ্লবকে ফােনে পাওয়া যাচ্ছে না এমনটি বলে। পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে বাড়ির মালিক লােকজনকে সাথে নিয়ে দেখতে পায়,বিপ্লবের শয়নকক্ষে তালা ঝুলানাে। এবং আরেকটি দরজায় ভিতর থেকে বন্ধ। পরে ওই কক্ষের ভেন্টিলেটর দিয়ে দেখতে পায় বিছানায় বিপ্লব এর মরদেহ পড়ে রয়েছে। এবং তার সঙ্গী দুইজন নেই। তবে কি কারণে তার মৃত্যু হয়েছে তা,তাৎক্ষণিক ভাবে কেউ বলতে পারছেনা।
গাংনী থানা সূত্র জানায়,পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে রয়েছে। কি কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে।