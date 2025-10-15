গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে শরিকানা জমির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার নিজ বাড়িতে সংবাদ সম্মেলন করেন জেলার গাংনী উপজেলার
ষােলটাকা ইউনিয়নের শিমুলতলা গ্রামের আফরিন নাহার। আফরিন নাহার শিমুলতলা গ্রামের মরহুম রেজাউল হকের মেয়ে।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যেই আফরিন নাহার বলেন, তার দাদা মৃত ইছাহাক আলী ১৯৯৬ সালে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর পর ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া জমি থেকে তার বাবা রেজাউল হক পরিবারের সদস্যদের নামে রেজিস্ট্রিকৃতভাবে জমি বণ্টন করে দেন।
কিন্তু বর্তমানে তার সেজাে চাচা শরিফুল ইসলাম বাকী ও চাচাতো ভাই মাছুম বিল্লাহ জোরপূর্বক ওই জমি দখল করে রেখেছেন।
তিনি অভিযোগ করেন, তার বাবা জীবদ্দশায় ৭.৮৭ একর (প্রায় ২৩ বিঘা) জমি নিজের স্ত্রী ও দুই কন্যার নামে দলিল করে দেন এবং নিয়মিত খাজনাও পরিশোধ করে আসছিলেন। এরপরও শরিফুল ইসলাম বাকী মিথ্যা তথ্য দেখিয়ে জমি দখল করে নেন।
আফরিন নাহারের দাবি, এ বিষয়ে তার চাচা উল্টো মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন এবং অপপ্রচার চালাচ্ছেন।
অন্যদিকে, এ অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত শরিফুল ইসলাম জানান, উপরোক্ত অভিযোগগুলাে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা রয়েছে। আদালতেই ফয়সালা হবে। একই কথা জানিয়েছেন অভিযুক্ত মাসুম বিল্লাহ।