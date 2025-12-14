গাংনীতে শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালিত

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনীতে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে । দিবসটি উপলক্ষে রবিবার সকাল ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবস্থিত শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।
এসময় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।
পরে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস। এছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী ও সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈনিকদল শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে। পরে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মোনাজাত করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।