রবিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালিত

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৪, ২০২৫ ৭:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনীতে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে । দিবসটি উপলক্ষে রবিবার সকাল ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবস্থিত শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

এসময় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

পরে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস। এছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী ও সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈনিকদল শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে। পরে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মোনাজাত করা হয়। পরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সুষ্ঠ নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক উত্তরণ- শীর্ষক গোলটেবিল...

মাদকবিরোধী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ইয়াং টাইগার্স ক্রিকেট একাডেমির...

মেহেরপুরে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির...

মেহেরপুরে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মাদকবিরোধী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রব বীজ ভান্ডার একাদশের দাপুটে...