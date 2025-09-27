গাংনীতে শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে ব্রিফিং অনুষ্ঠিত

গাংনী প্রতিনিধি :
আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের নিয়ে ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার সকালে গাংনী উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের উদ্যোগে এ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ব্রিফিং দেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান। ব্রিফিংকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সামাজিক শান্তি রক্ষায় সবার আগে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তাই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা বজায় রেখে প্রত্যেকে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
এছাড়া পূজা চলাকালীন সময়ে প্রতিটি মণ্ডপে নিরাপত্তা টহল, সিসি ক্যামেরা তদারকি, রাত্রীকালীন পাহারা এবং সাধারণ জনগণের সঙ্গে সদাচরণ বজায় রাখার ওপরও নির্দেশ তিনি।