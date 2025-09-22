সোমবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে শারদ বরণ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২২, ২০২৫ ৭:৩১ অপরাহ্ণ

 গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে শারদ বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সােমবার সকালে গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দিরে শারদ বরণ অনুষ্ঠিত হয়। শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ফাউন্ডেশনের উদ্যােগে বরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ১শতাধিক পরিবারের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেখা রাণী বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বস্ত্র বিতরণ করেন শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার এবং বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব ড.অশােক চন্দ্র বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মহাদেব চন্দ্র দাশ,মুজিবনগর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ধীরেন হালদার,শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ফাউন্ডেশনের অন্যতম সদস্য নন্দিতা বােস। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফাউন্ডেশনের সদস্য বিধান চন্দ্র বিশ্বাস।



