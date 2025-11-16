গাংনীতে শিক্ষক-ছাত্রীর ভিডিও কলে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত ফাঁস

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের সঙ্গে ওই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর ভিডিও কলে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল পদে থাকা একজন শিক্ষা কর্মকর্তার এ ধরনের আচরণের ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই জেলাজুড়ে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া, নিন্দা ও ক্ষোভের ঝড়।
ভিডিওটি প্রকাশের পর হাড়াভাঙ্গা গ্রামসহ পুরো গাংনী উপজেলায় ব্যাপক আলোড়ন দেখা দেয়। বিদ্যালয় জুড়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। অনেকের মতে, একজন প্রধান শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন অনৈতিক আচরণ শুধু নিন্দনীয়ই নয়, তা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য লজ্জাজনক।
স্থানীয়রা জানান, একজন শিক্ষকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ নৈতিকতা, আচরণ এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি পিতৃতুল্য সুরক্ষা প্রত্যাশা করা হয়। অথচ একজন প্রধান শিক্ষক নিজ দায়িত্বের জায়গা থেকে সরে গিয়ে উল্টো শিক্ষার্থীর সঙ্গে অনৈতিক ঘনিষ্ঠতা তৈরির মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন-এ দৃশ্য সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করাটাই স্বাভাবিক।
একজন অভিভাবক বলেন, যেখানে আমরা সন্তানদের নিরাপদ পরিবেশে পড়াশোনা করতে পাঠাই, সেখানে যদি প্রধান শিক্ষকই এ ধরনের আচরণ করেন, তাহলে অন্য শিক্ষকেরা কী বার্তা পাবে?
আরেকজন অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষকেরা নৈতিকতার দিশারি। কিন্তু এমন ঘটনা পুরো এলাকার শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করছে। সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষী হলে কঠোর শাস্তি প্রাপ্য।
ঘটনার পর অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের দাবি, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও নৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের প্রথম দায়িত্ব। কেউ সে দায়িত্ব অবহেলা করলে বা ক্ষমতার অপব্যবহার করলে, তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।
একজন ক্ষুব্ধ অভিভাবক বলেন, আমরা আমাদের সন্তানকে এমন পরিবেশে পাঠাতে চাই না, যেখানে শিক্ষকরা নিজেরাই নৈতিকতা বিসর্জন দেন। তদন্ত করে যদি ভিডিওর সত্যতা পাওয়া যায়, তবে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
ভিডিও কেলেঙ্কারি সামনে আসার পর রাজু আহমেদের অতীত নিয়োগ সংক্রান্ত নানা অনিয়মও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। অভিযোগ রয়েছে, ২০০২ সালে শ্বশুর সুলতান হোসেন ও মামা শ্বশুর সাইফুল ইসলামের ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে রাজু আহমেদ যোগ্যতা ছাড়াই সাহেবনগর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী ওই পদে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা ছিল শিক্ষক আমিনুল ইসলাম রতনের। কিন্তু তাকে উপেক্ষা করে আত্মীয়তার প্রভাব ও প্রভাবশালী পদমর্যাদা ব্যবহার করে রাজুকে ওই পদে বসানো হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।
পরবর্তীতে ২০০৬ সালে এনটিআরসিএর সনদ ছাড়াই একই প্রতিষ্ঠানের বেতন কাঠামোতে সহকারী শিক্ষক হিসেবে এমপিওভূক্ত হন রাজু। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি ১৭ হাজার ২৯২ টাকা বেতনসহ অন্যান্য ভাতা উত্তোলন করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ নিলেও তিনি কীভাবে সহকারী শিক্ষক হিসেবে বেতন তুলছেন? এ প্রশ্নের জবাব আজও কেউ স্পষ্টভাবে দিতে পারেনি।
অভিযোগ রয়েছে, ২০১৮ সালে প্রায় ১৯ লাখ টাকা লেনদেনের মাধ্যমে হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন রাজু আহমেদ। স্থানীয়ভাবে এ নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে একাধিক লিখিত অভিযোগও করা হয়েছিল। তবে সেসব অভিযোগ তদন্তের আলো দেখতে পায়নি বলে জানা গেছে। রাজু আহমেদ সবসময় ক্ষমতাশালী মহলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। সেই সুযোগেই একের পর এক অনিয়ম ঢেকে যেত। রাজুর বিরুদ্ধে বিদেশে লোক পাঠানোর নামেও দালালি করার অভিযোগ অনেক পুরনো।
এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশে লোক পাঠানোর কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলেন। অনেক যুবককে তিনি মধ্যপ্রাচ্যসহ নানা দেশে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাখ লাখ টাকা নেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে চাকরি না পেয়ে তারা বিপাকে পড়েন। মেহেরপুর জেলা থেকে অন্তত ৩০০ যুবককে কাজে পাঠানোর নামে প্রতারণা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ভূক্তভোগীদের। পরে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে পুলিশ ভূক্তভোগীদের কাছ থেকে মামলা নেয়। সেই মামলার আসামিদের তালিকায় রাজুর নামও ছিল বলে দাবি করেন স্থানীয়রা। অভিযোগ আছে, পরবর্তীতে টাকা-পয়সার মাধ্যমে বেশিরভাগ অভিযোগ মীমাংসা করে ফেলেন তিনি।
সাহেবনগর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি এবং রাজুর মামা শ্বশুর সাইফুল ইসলাম বলেন, অনেক আগের ঘটনা। তৎকালীন সময়ে বেতন না হওয়ায় আমিনুল ইসলাম রতনের সঙ্গে সমন্বয় করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। তখন কী নিয়ম ছিল, তা এখন আর মনে নেই। সাহেবনগর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ বলেন, আমি যতদূর জানি, তৎকালীন সময়ে শ্বশুর ও মামা শ্বশুরের প্রভাব খাঁটিয়ে কোনো নিয়ম-নীতি ছাড়াই রাজু আহমেদ সহকারী প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন।
গাংনী উপজেলা শিক্ষক কমিটির সভাপতি ও লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, সহকারী প্রধান শিক্ষক হতে হলে এমপিওভূক্ত সহকারী শিক্ষক হিসেবে কমপক্ষে ৮-১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। আর প্রধান শিক্ষক হতে হলে ১২ বছরের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কমপক্ষে ৩ বছরের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক। এসব মানদণ্ড পূরণ না করলে নিয়োগ বৈধ হয় না। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।
এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মোখলেচুর রহমান বলেন, রাজু আহমেদ বিদ্যালয় থাকলে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। আগামীকাল রবিবার(১৬ নভেম্বর) সভাপতি মন্ডলীর মিটিং এর মাধ্যমে স্থায়ী বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মনিরুল ইসলাম বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমরা এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযােগ পেলে,তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।