গাংনীতে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সাহাজুল সাজু :
এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ২০% ও চিকিৎসা ভাতা ১,৫০০ টাকা এবং কর্মচারীদের ৭৫% উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী কলেজ শিক্ষক- কর্মচারী সমিতির উদ্যােগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম। সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েম পল্টু।
সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের আহ্বায়ক ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।