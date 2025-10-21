মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২১, ২০২৫ ৬:০১ অপরাহ্ণ

 সাহাজুল সাজু :

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ২০% ও চিকিৎসা ভাতা ১,৫০০ টাকা এবং কর্মচারীদের ৭৫% উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী কলেজ শিক্ষক- কর্মচারী সমিতির উদ্যােগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম। সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েম পল্টু।

সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের আহ্বায়ক ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।



