সাহাজুল সাজু :
বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের ৫শ টাকা বাড়ি ভাড়ার প্রজ্ঞাপনকে ন্যাক্কারজনক আখ্যায়িত করে তা বাতিলের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে শিক্ষক সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ ফেডারেশন এর গাংনী উপজেলা শাখা।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের উপজেলা সভাপতি ও সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি এবং করমদী কলেজের উপাধাক্ষ আবুল হাসেম।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মাধ্যমিক শিক্ষক পরিষদের উপজেলা সভাপতি মোমিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খান,গাংনী পৌর শাখার সভাপতি আজিজুল হক, বামন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সাজ্জাদুল আলম স্বপন, গাংনী সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল শফিকুল ইসলাম এবং হোগলবাড়িয়া-মােহাম্মদপুর হাজী ফরষউদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম,ভাটপাড়া (কসবা) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক নাসির উদ্দীন, জ্যােতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মতিয়ার রহমান, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আবু সাঈদ প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সমান লেখাপড়া করালেও সরকারি শিক্ষকরা নানা সুবিধা ভোগ করেন।
তাদের সাথে আমাদের সকল কিছুর বিরাট বৈষম্য রয়েছে।
তারা বলেন, সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া পাঁচশ’ টাকা ধার্য্য করে যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে তা নিছক এক তামাশা।
অবিলম্বে এই প্রজ্ঞাপন বাতিল করে ন্যুনতম ২০ হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া নির্ধারণের দাবি জানান বক্তারা। তা না হলে বেসরকারি কলেজ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অধিকার আদায়ে মাঠে নামবে বলে হুশিয়ারি দেন।