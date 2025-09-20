শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৫ ২:২৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বনজ ও ফলজ বিভিন্ন প্রজাতির চারা বিতরণ করা হয়। এ সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, “একটি গাছ সকলের প্রিয় বন্ধু। গাছ যেমন পরিবেশ রক্ষা করে, তেমনি দুর্দিনে বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়ায়। তাই গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।”

চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (গাংনী উপজেলার চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীর কাজীপুর সীমান্তে ১৮ বাংলাদেশী পুশব্যাক

সদর উপজেলায় মেয়েদের কাবাডিতে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুরের গোভীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া...

গাংনীতে শুরু হয়েছে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মেহেরপুর থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশের যাত্রা, তাই মেহেরপুর...

ড. বদিউল আলম মজুমদার ও মনির হায়দারের সাথে...