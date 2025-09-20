গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
শনিবার সকালে উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বনজ ও ফলজ বিভিন্ন প্রজাতির চারা বিতরণ করা হয়। এ সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেন।
অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, “একটি গাছ সকলের প্রিয় বন্ধু। গাছ যেমন পরিবেশ রক্ষা করে, তেমনি দুর্দিনে বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়ায়। তাই গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান।”
চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (গাংনী উপজেলার চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী প্রমুখ।