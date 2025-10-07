মঙ্গলবার, ৭ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় আসামি গ্রেপ্তার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় আসামি গ্রেপ্তার

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৭, ২০২৫ ৮:৪৬ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার আসামি বাকী মালিথাকে (৫০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত বাকী মালিথা গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের ঝোড়াঘাট গ্রামের মৃত লতিফ মালিথার ছেলে।

সোমবার বিকেলে নিজ গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল।

গাংনী থানা সূত্র জানায়,গত ২ অক্টোবর বিকেলে ঝোড়াঘাট গ্রামের এক শিশু কন্যা ফ্রিজে মাছ রাখার জন্য বাকী মালিথার বাড়িতে যায়। শিশুটিকে একা পেয়ে বাকী মালিথা জোর পূর্বক ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। এসময় শিশুটি চিৎকার করলে,বাকী মালিথা তাকে ছেড়ে দেয়। পরে ওই শিশু বিষয়টি তার পরিবারকে জানায়।

এ নিয়ে গত সোমবার বিকেলে ওই শিশুর মা বাদী হয়ে গাংনী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, বিষয়টি নিয়ে মামলার পরপরই অর্থাৎ সােমবার বিকেলেই আসামি বাকী মালিথাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

 নির্বাচনি দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ...

মেহেরপুরে অতিথিদের সম্মানে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে গোপালপুর বাজারে বিএনপির পথসভা ও গণসংযোগ

ঝাউবাড়িয়া সত্য সন্ধ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে ধলা একাদশের...

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাকের পার্টির জনসভা ও র‍্যালি...

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের গণসংযোগ