গাংনীতে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলায় আসামি গ্রেপ্তার

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার আসামি বাকী মালিথাকে (৫০) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত বাকী মালিথা গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের ঝোড়াঘাট গ্রামের মৃত লতিফ মালিথার ছেলে।
সোমবার বিকেলে নিজ গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল।
গাংনী থানা সূত্র জানায়,গত ২ অক্টোবর বিকেলে ঝোড়াঘাট গ্রামের এক শিশু কন্যা ফ্রিজে মাছ রাখার জন্য বাকী মালিথার বাড়িতে যায়। শিশুটিকে একা পেয়ে বাকী মালিথা জোর পূর্বক ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। এসময় শিশুটি চিৎকার করলে,বাকী মালিথা তাকে ছেড়ে দেয়। পরে ওই শিশু বিষয়টি তার পরিবারকে জানায়।
এ নিয়ে গত সোমবার বিকেলে ওই শিশুর মা বাদী হয়ে গাংনী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, বিষয়টি নিয়ে মামলার পরপরই অর্থাৎ সােমবার বিকেলেই আসামি বাকী মালিথাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।