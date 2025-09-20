শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে শুরু হয়েছে গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেপ্টেম্বর ২০, ২০২৫ ২:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (গাংনী উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড়রা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।



