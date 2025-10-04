শনিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে সড়কের কাজ দ্রুত করার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ৪, ২০২৫ ৭:৩৬ অপরাহ্ণ

 গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক অবিলম্বে সম্পন্ন করার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেহেরপুর-কুস্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্বরের কাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার বাদ জোহর সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্বরে মানববন্ধনের অয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক বোরহানউদ্দীনের সঞ্চালনায়- মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সুপ্রিম কোর্টের সহকারী এটর্নি জেনারেল ও এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক এ্যাড. সাকিল আহমাদ, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, বিএনপি নেতা ও ঠিকাদার জামালউদ্দীন, বিএনপি নেতা সোহরাব হোসেন, গাংনী দারুস সালাম মসজিদের ঈমাম হাফিজ মাওলানা রুহুল আমিন প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। তারপরও অজ্ঞাত কারণে গাংনী বাসস্ট্যান্ডের কাজ বন্ধ রয়েছে । ফলে দীর্ঘদিন যাবত গাংনীর আপামর জনগণ চরম দূর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান, সড়ক বিভাগ, জেলা পরিষদ , গণপূর্ত বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় রাস্তাটি নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এ যেনাে দেখার কেউ নেই। জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্না ধরে এবং নানাবিদ কর্মসূচি যেমন মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল, সড়ক অবরোধ এর মত কর্মসূচি পালন করেও কোন সুরাহা হয়নি।

বক্তারা আরও বলেন, এই রাস্তার নির্মাণে বিশেষ করে সিএন্ড বি তাদের রাস্তার সীমান্ত নিয়ে অনেকের নিকট থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে গড়িমসি করছে বলেও জানা গেছে। রাস্তার পাশের দোকানপাট গুলি আজও উচ্ছেদ না করে নানা ভাবে টালবাহানা করছে। অনেক বক্তা বলেছেন, কালবিলম্ব না করে দুএকদিনের মধ্যে রাস্তার কাজ শুরু করতে হবে। ব্যত্যয় হলে জেলা প্রশাসকসহ কর্তৃপক্ষদের এই জেলা ছেড়ে অন্য জেলায় দায়িত্ব পালন করতে হবে। এছাড়াও গাংনী পৌরসভাধীন বিভিন্ন সড়কের পাশে নিম্নমাণের ড্রেন নির্মাণ হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করতে হবে।



