বুধবার, ১লা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ি নিহত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ি নিহত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১, ২০২৫ ৯:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

গাংনী প্রতিনিধি : মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের গাংনী উপজেলার গাঁড়াডােব গ্রামের পােড়াপাড়া নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাইফুল ইসলাম (৩৪) নামের এক ব্যবসায়ি নিহত হয়েছেন। নিহত সাইফুল মেহেরপুর সদর উপজেলার দিঘীরপাড়া গ্রামের টুকু মিয়ার ছেলে।
বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, সাইফুল শ্যালোইঞ্জিন চালিত নছিমনযােগে হার্ডওয়ার সামগ্রী গাংনী বাজারে ডেলিভারি করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথেমধ্যে পোড়াপাড়া নামক স্থানে পৌঁছালে,দ্রুতগামী যানবাহন তাকে ধাক্কা দিয়ে সটকে পড়ে। এসময় পথচারীরা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় সড়কের উপর পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানাে হয়েছে।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে পিএফজির পূজামণ্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুরে মহা নবমীতে উৎসবের আমেজ, ভক্তদের মনে বিদায়ের...

মুজিবনগরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও ওষুধ...

মেহেরপুরে দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূজা মণ্ডপে উপহার সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার নবজাতককে দেখতে হাসপাতালে ইউএনও