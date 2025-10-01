গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ি নিহত

মেহেরপুর নিউজঃ
গাংনী প্রতিনিধি : মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহা সড়কের গাংনী উপজেলার গাঁড়াডােব গ্রামের পােড়াপাড়া নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাইফুল ইসলাম (৩৪) নামের এক ব্যবসায়ি নিহত হয়েছেন। নিহত সাইফুল মেহেরপুর সদর উপজেলার দিঘীরপাড়া গ্রামের টুকু মিয়ার ছেলে।
বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, সাইফুল শ্যালোইঞ্জিন চালিত নছিমনযােগে হার্ডওয়ার সামগ্রী গাংনী বাজারে ডেলিভারি করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথেমধ্যে পোড়াপাড়া নামক স্থানে পৌঁছালে,দ্রুতগামী যানবাহন তাকে ধাক্কা দিয়ে সটকে পড়ে। এসময় পথচারীরা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় সড়কের উপর পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানাে হয়েছে।