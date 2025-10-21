গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত ; ৩জন আহত

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দি নামক স্থানে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজি যাত্রী সুমী খাতুন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে পুত্র সন্তানসহ পরিবারের ৩জন সদস্য। ২ পুত্র সন্তানের জননী নিহত সুমী গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের আরিফুল ইসলাম গনির স্ত্রী। আহতরা হলাে-সুমীর পুত্র নিরব হােসেন (১০),একই পরিবারের পারভীনা খাতুন (২৭),পারভীনার পুত্র রনি (৯)।
মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, সুমীসহ পরিবারের ৪জন সদস্য ডাক্তারের সাথে চিকিৎসা নিয়ে একটি সিএনজিযােগে কুষ্টিয়া থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। পথেমধ্যে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দি গ্রামের অদূরে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক সিএনজিকে ধাক্কা দেয়। ওই ধাক্কায় সিএনজির চালকসহ ৪জন আহত হয়। দুর্ঘটনায় সুমীর ডান পা কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। এসময় সুমীর শারীরিক অবস্থায় অবনতি দেখে,কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেফার্ড করেন। সেখানে নেওয়ার পরপরই সে মারা যায়। বর্তমান সুমীর মরদেহ কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন নিহতের নিকট আত্মীয় আরাফাত হােসেন।