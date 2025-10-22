বুধবার, ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রবাস ফেরত যুবক নিহত

অক্টোবর ২২, ২০২৫ ৯:৪১ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি:

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাসপাতালের সীমানা প্রাচীরের পিলারের সাথে ধাক্কা লেগে সুজন আলী (৩০) নামের এক প্রবাস ফেরত যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত সুজন জেলার গাংনী উপজেলার ধানখােলা ইউনিয়নের খড়মপুর গ্রামের ইমাদুল হকের ছেলে।

বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ধানখােলা ইউনিয়নের আড়পাড়া উপ-হাসপাতালের নিকট এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান,সুজন খড়মপুর গ্রাম থেকে এফ জেড এস ভার্সন টু মোটরসাইকেল নিয়ে আড়পাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। পথেমধ্যে মােটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আড়পাড়া উপ-হাসপাতালের গেটের সীমানা প্রাচীরের পিলারের সাথে ধাক্কা লাগে। ওই ধাক্কায় সুজন গুরুতর ভাবে আহত হয়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে, কর্তব্যরত ডাক্তার ফারুক হােসেন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতের বড় ভাই লাল মিয়া জানান, তার ভাই সুজন মালয়েশিয়ায় থেকে দু’মাস পূর্বে ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল। হঠাৎ দুর্ঘটনায় তার ভাইয়ের মৃত্যুতে পরিবারের শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হাসপাতালে জরুরি বিভাগের কর্মরত ডাক্তার ফারুক হোসেন বলেন, সুজন আলীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।



