গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক মৃত্যু 

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রানা আহমেদ (১৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত রানা জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।
বুধবার দুপুরে উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের তালতলা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, রানা একটি মােটরসাইকেলযােগে দ্রুত যাচ্ছিলেন। পথেমধ্যে সাহেবনগর তালতলা মোড় নামক স্থানে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাঁঠাল গাছের সাথে ধাক্কা দেয়।এসময় সে গুরুতর আহত হয়। আহত অবস্থায় স্থানীয় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে মৃত্যু হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, রানা আহমেদ সাহেবনগর থেকে বামন্দীর দিকে নিজ বাড়িতে আসছিল।এ সময় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হয়।স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: বানী ইসরাইল জানান, দুর্ঘটনায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।