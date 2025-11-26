বুধবার, ২৬শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক মৃত্যু 
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক মৃত্যু 

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৬, ২০২৫ ৫:৩৬ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রানা আহমেদ (১৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত রানা জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

বুধবার দুপুরে উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের তালতলা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রানা একটি মােটরসাইকেলযােগে দ্রুত যাচ্ছিলেন। পথেমধ্যে সাহেবনগর তালতলা মোড় নামক স্থানে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাঁঠাল গাছের সাথে ধাক্কা দেয়।এসময় সে গুরুতর আহত হয়। আহত অবস্থায় স্থানীয় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে মৃত্যু হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, রানা আহমেদ সাহেবনগর থেকে বামন্দীর দিকে নিজ বাড়িতে আসছিল।এ সময় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হয়।স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: বানী ইসরাইল জানান, দুর্ঘটনায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

দুই দিনের সফরে বৃহস্পতিবার মেহেরপুর আসছেন প্রধান উপদেষ্টার...

মেহেরপুরে নতুন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়

মেহেরপুরে আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা...

মেহেরপুরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গণসমাবেশ...

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে...

গাংনীতে জাতীয় প্রাণী সম্পদ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত