গাংনীতে সড়ক দুর্ঘনায় স্বামী নিহত; স্ত্রী-কন্যা আহত

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় তুহিন হােসেন (৩৫) নামের এক মােটরসাইকেল আরােহী নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন নিহত তুহিনের স্ত্রী তমা খাতুন (২৭) ও তাদের শিশুকন্যা তাফিনা খাতুন (৪)। নিহত তুহিন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদী গ্রামের জামাল হােসেনের ছেলে।
মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে গাংনী-কাথুলী সড়কের সাহারবাটী গ্রামের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, বিকেলের দিকে তুহিন মােটরসাইকেলযােগে গাংনী উপজেলার ভাটপাড়ার দিক থেকে সাহারবাটী বাজারের দিকে আসছিলেন। সে সাহারবাটী গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছালে, বিপরীত দিক আসা অপর একটি ইঞ্জিন চালিত ট্রলি গাড়ীর সাথে মুখােমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তুহিন ও তার স্ত্রী এবং কন্যা গুরুতর ভাবে আহত হয়। পথচারীরা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে,কর্তব্যরত চিকিৎসক তুহিনকে মৃত ঘােষণা করেন। অন্যদিকে তুহিনের স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে তাৎক্ষণিক ভাবে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।
এসময় মা ও মেয়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে,কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। তবে এ ঘটনায় ট্রলি চালক আহত হয়নি বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। স্থানীয়দের ধারণা,ট্রলি গাড়ীর চাকা খুলে যাওয়ার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছেছে।