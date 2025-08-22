গাংনীতে সড়ক পাকা করণের দাবিতে এলাকাবাসীর মানববন্ধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ঝোড়পাড়া–মহিষাখোলা সড়ক দ্রুত পাকা করণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকালে সড়কের বিভিন্ন স্থানে কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয় এ কর্মসূচিতে।
স্থানীয়রা জানান, বহুদিন ধরে ঝোড়পাড়া–মহিষাখোলা সড়ক কাঁচা অবস্থায় রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে সামান্য বৃষ্টিতেই সড়ক কাদা-পানিতে কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। এতে কৃষকরা ক্ষেতের ফসল বাজারে নিতে বিপাকে পড়েন। শিক্ষার্থীরা সময়মতো বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারে না। রোগী পরিবহনেও নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, এ সড়কটি রায়পুর ইউনিয়নের হাজারো মানুষের একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধিদের কাছে দাবি জানানো হলেও আজ পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তারা অবিলম্বে এ সড়কটি পাকাকরণের কার্যক্রম শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
মানববন্ধনে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, দাবির প্রতি দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন