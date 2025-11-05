গাংনীতে সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদী গ্রামে সাপের কামড়ে শামীম রেজা (১৮) নামের এক যুবক মারা গেছেন। যুবক শামীম করমদী গ্রামের মাঠপাড়ার হারান আলীর ছেলে।
বুধবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা জানান,প্রতিরাতের ন্যায় মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আনুমানিক ২টার দিকে তাকে বিষধর সাপের কামড় দেয়। এসময় শামীম বিষয়টি তার পরিবারকে জানায়।
পরিবারের লােকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে,কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘােষণা করেন।