গাংনীতে সার ডিলার এনামুলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখােলা ইউনিয়নে বিসিআইসির নিয়ােগকৃত সার ডিলার এনামুল হকের বিরুদ্ধে অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে সার বিক্রির অভিযােগে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সােমবার বিকেলে ধানখােলা ইউনিয়নের জুগিন্দা বাজারে মানববন্ধন ও সংবাদ সম্মেলন করেন স্থানীয় চাষীরা।
সংবাদ সম্মেলনে চাষীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা নুর ইসলামসহ স্থানীয় চাষীরা। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন,ডিলার এনামুল হক স্থানীয় চাষীদের কাছে সার বিক্রি না করে। ওই সার গােডাউনজাত করে স্থানীয় চাষীদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন। পরক্ষণে চড়া মূল্য আবার ইউনিয়নের বাইরের চাষীদের কাছে সার বিক্রি করে আসছিলেন।
এনিয়ে সম্প্রতি বিএনপি নেতা নুর ইসলাম মােবাইলফােনে বিষয়টি ডিলার এনামুল হক বললে, তিনি হুমকি দেন। এক পর্যায়ে বলেন, মেহেরপুর জেলা ও গাংনী উপজেলা বিএনপির নেতারা আমার হাতের মুঠােয়। তাদের কাছে অভিযােগ দিয়েও ফল হবেনা। ডিলার এনামুল হক একজন ফ্যাসিবাদের দােসর। তার অনিয়ম ও দুর্নীতি বিরুদ্ধে কঠাের ব্যবস্থা নিয়ে তার ডিলারশীপ বাতিল করার জাের দাবি জানান সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত চাষীরা।