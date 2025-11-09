রবিবার, ৯ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৯, ২০২৫ ৬:০৫ পূর্বাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ভাটপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১টি ওয়ান শুটার (পিস্তল),৩রাউন্ড গুলি ও ৩টি দেশীয় ধারালাে অস্ত্র উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনীর একটিদল।

শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে সেনাবাহিনীর মেহেরপুরের গাংনী ক্যাম্পের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।
গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্প সূত্র জানায়,গােপন সংবাদের ভিত্তিতে ভাটপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে অপরাধ চক্রটি পালিয়ে যায়। এসময় তাদের ফেলে যাওয়া ১টি ওয়ান শুটার (পিস্তল),৩রাউন্ড গুলি ও ৩টি দেশীয় ধারালাে অস্ত্র ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলি পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।




