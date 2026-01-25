গাংনীতে সেনাবাহিনীর সফল অভিযান; অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে ভূট্টা ক্ষেত থেকে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র,১টি ম্যাগজিন ও ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।
রবিবার ভােরে সেনাবাহিনীর গাংনী ক্যাম্পের একটিদল গাংনী উপজেলার সিন্দুরকোট গ্রামের একটি ভূট্টা ক্ষেত থেকে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার করে।
পার্শ্ববর্তি দেশ ভারত থেকে আসা এসব অস্ত্র-গুলি গন্তব্যস্থলে পৌঁছানাের আগে সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে অস্ত্র-গুলিগুলাে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।
সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা যায়,গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অস্ত্রগুলিগুলাে পাঁচার করে এনে তা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাঁচারকারীরা অস্ত্র ও গুলিগুলাে সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেতে রেখেছিল। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা তৎপরতায় অস্ত্রের গন্তব্যে নিশ্চিত করতে অভিযান নিয়ে ছক করা হয়।
গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্পের মেজর আহমেদ ফজলে রাব্বি নিলয় ও ক্যাপ্টেন মোল্লা রিফাত রায়হান দুটি অভিযান দল নিয়ে ভোরে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় একটি ব্যাগের মধ্যে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ১টি ওয়ান শুটারগান, ১টি বিদেশী পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন এবং ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সেনাবাহিনীর এ দলটি।
উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলি গাংনী থানায় দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ আটক হয়নি।