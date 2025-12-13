শনিবার, ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ এক ব্যক্তি আটক

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৩, ২০২৫ ৬:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে একটি ওয়ান-শুটার পিস্তল ও দুই রাউন্ড তাজা গুলিসহ মোশারফ হোসেন (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) মধ্যরাতে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক মোশারফ হোসেন ওই গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর আর্মি ক্যাম্প ও র‍্যাব ক্যাম্পের একটি যৌথ আভিযানিক দল শুক্রবার রাতে মোশারফ হোসেনের দোকান ও বাড়িতে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় তার বাড়ি থেকে একটি ভারতীয় ওয়ান-শুটার পিস্তল এবং দুই রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ আটক আসামিকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে একটি মামলা দায়েরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে পূর্বে একাধিক মামলা রয়েছে। যার মধ্যে মাদক, অবৈধ অস্ত্র ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত।




