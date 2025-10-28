গাংনীতে স্কুল ছাত্রের আত্মহত্যা

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে আপন মিয়া (১৩) নামের এক স্কুল ছাত্র আত্মহত্যা করেছে। স্কুল ছাত্র আপন জেলার গাংনী উপজেলার রাইপুর গ্রামের লিটন আলীর ছেলে। এবং রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে তার মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা
জানান,দুপুরের দিকে আপন বাড়ির পিছনে একটি গাছের ডালের সাথে গলায় রশিয়ে পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। এসময় প্রতিবেশীরা তাকে পেয়ে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে,কর্তব্যরত ডাক্তার মাসুদুর রহমান মৃত ঘােষণা করেন। আপন কি কারণে আত্মহত্যা করেছে তা স্পষ্ট করে কেউ বলতে পারছেনা।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটিদল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।