গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মুক্তিযােদ্ধাসহ ২জন আহত

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ২জন আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন-জেলার গাংনী উপজেলার শিশিরপাড়া মােড় এলাকার আকবর আলীর ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা (যােদ্ধাহত) কামাল হােসেন (৭২) ও একই উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের ইমদাদ হােসেনের ছেলে আলিফ হােসেন (১৭)।
শনিবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী-ধানখােলা সড়কের ধানখােলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট দু’মােটরসাইকেলের মুখােমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান,বীর মুক্তিযােদ্ধা কামাল হােসেন মােটরসাইকেলযােগে গাংনী থেকে ধানখােলা গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। পথেমধ্য ধানখােলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট পৌঁছালে,বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মােটরসাইকেলের সাথে মুখােমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দু’মােটরসাইকেল আরােহী কামাল হােসেন ও আলিফ গুরুতর ভাবে আহত হয়। পথচারীরা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়।
এসময় কামাল হােসেনের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।