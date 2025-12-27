শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মুক্তিযােদ্ধাসহ ২জন আহত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মুক্তিযােদ্ধাসহ ২জন আহত

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৭, ২০২৫ ১১:২৯ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ২জন আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন-জেলার গাংনী উপজেলার শিশিরপাড়া মােড় এলাকার আকবর আলীর ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা (যােদ্ধাহত) কামাল হােসেন (৭২) ও একই উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের ইমদাদ হােসেনের ছেলে আলিফ হােসেন (১৭)।

শনিবার সকাল ১০টার দিকে গাংনী-ধানখােলা সড়কের ধানখােলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট দু’মােটরসাইকেলের মুখােমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান,বীর মুক্তিযােদ্ধা কামাল হােসেন মােটরসাইকেলযােগে গাংনী থেকে ধানখােলা গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। পথেমধ্য ধানখােলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট পৌঁছালে,বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মােটরসাইকেলের সাথে মুখােমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দু’মােটরসাইকেল আরােহী কামাল হােসেন ও আলিফ গুরুতর ভাবে আহত হয়। পথচারীরা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়।

এসময় কামাল হােসেনের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দিলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মেহেরপুরে জেলা কাজী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গণভোট ২০২৬ উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময়...

মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপির প্রার্থী সোহেল রানার পক্ষে মনোনয়ন...

মেহেরপুরে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত, দুর্ভোগে শ্রমজীবী মানুষ

মুজিবনগরে ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত মরদেহ...

বড়দিন উপলক্ষে মুজিবনগরের বিভিন্ন চার্চ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক