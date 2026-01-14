বুধবার, ১৪ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩জন আহত

জানুয়ারি ১৪, ২০২৬ ৫:৫৮ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৩জন আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন- গানী পৌর এলাকার উত্তরপাড়ার মৃত তারা চাঁদের ছেলে কালাম হােসেন (৭০), গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের ইসরাফিল হোসেনের ছেলে সিয়াম হােসেন (১৯) ও একই গ্রামের জৌলুস আলীর ছেলে শিহাব হােসেন (১৮)।

বুধবার সকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী পৌর এলাকার রাজা ক্লিনিকের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী আতিকুর রহমান জানান, এদিন সকালের দিকে কালাম সড়ক পার হচ্ছিলেন। এসময় সড়ক দিয়ে আসা দ্রুতগামি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা দেয়। এতে কালাম সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে আহত হন। একই সাথে আহত হন মােটরসাইকেলে চড়ে থাকা সিয়াম ও শিহাব। পথচারীরা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন । পরে আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে,কর্তব্যরত ডা. ফারুক হোসেন তিনজনকেই কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন ।




