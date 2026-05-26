মঙ্গলবার, ২৬শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৮ই জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীতে হতদরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
মে ২৬, ২০২৬ ১২:৪৩ অপরাহ্ণ

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের ২ শতাধিক হত-দরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে গাংনী বাজারপাড়া উন্নয়ন সংস্থার উদ্যােগে এসব বিতরণ করা হয়।
গাংনী বাজারপাড়া উন্নয়ন সংস্থার উপদেষ্টা ও গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা উপস্থিত থেকে হত-দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ঈমাম হাফেজ মাওলানা রুহুল আমিন, গাংনী বাজারপাড়া উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি বিজয় রহমানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।




