সোমবার, ১৮ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৩০শে জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে হত্যার হুমকিযুক্ত চিরকুট ও ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে হত্যার হুমকিযুক্ত চিরকুট ও ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
মে ১৮, ২০২৬ ১১:১০ পূর্বাহ্ণ

‎মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনীতে আবারও হত্যার হুমকি দিয়ে ককটেল সদৃশ বস্তু ও হুমকিমূলক চিরকুট রেখে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।
‎রােববার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বাবলু মিয়ার বাড়ির প্রবেশপথে দোকানের সামনে এসব রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। গৃহকর্তা বাবলু জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মৃত রিয়াজুল মাস্টারের ছেলে।

সোমবার সকালে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।পুলিশ সেখান থেকে ককটেল সদৃশ ২টি বস্তু,ও ২টি চিরকুট উদ্ধার করে গাংনী থানায় নেয়।
‎গৃহকর্তা বাবলু মিয়া বলেন, ‎এর আগেও কয়েকবার চিরকুট লিখে হুমকি দিয়েছে আমাকে। আমি এবং আমার পরিবার চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।যারা এর সাথে জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি করছি। আমাদের প্রতিনিয়ত আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয় কখন কি ঘটে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন,এ ঘটনায় জড়িতদের সনাক্তের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।অপরাধী যেই হোক তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ভূমিসেবা মেলা উপলক্ষে প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা কর্ণধর কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা আইসিটি কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা ইনোভেশন কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত