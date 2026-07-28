মঙ্গলবার, ২৮শে জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৩ই সফর, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে হত্যা মামলার আসামী গ্রেপ্তার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে হত্যা মামলার আসামী গ্রেপ্তার

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২৮, ২০২৬ ৬:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনীতে ভাতিজা হত্যাকারি লালন হােসেনকে (২৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ সদস্যরা।

মঙ্গলবার তাকে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল গ্রেপ্তার করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ওসি মুজাদ্দিদ মাের্শেদ চােধুরী।

জানা গেছে,জেলার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে চাচা লালন হােসেনের হাসুয়ার কােপে নাহিদ হােসেন (২২) নামের এক ভাতিজার মৃত্যু হয়। লালন ও নাহিদ তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের ভিটাপাড়ার বাসিন্দা।

গাংনী থানার ওসি মুজাদ্দিদ মাের্শেদ চােধুরী জানান,গত ২৬ জুলাই তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের তাহাজুল ইসলামের একটি বাইসাইকেল চুরি হয়। ওই সাইকেল একই গ্রামের লালন হােসেন চুরি করেছে এমনটির সাক্ষি দেয় লালনের ভাতিজা নাহিদ হােসেন। এ নিয়ে লালন ও তার ভাতিজা নাহিদের মধ্যে প্রথমে বাকবিতন্ডা হয়। পরের দিন ২৭ জুলাই বিষয়টি নিয়ে আবারাে চাচা-ভাতিজার মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে হাতে থাকা হাসুয়া দিয়ে চাচা লালন নাহিদকে এলােপাতাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। প্রতিবেশীরা আহত নাহিদকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। এসময় নাহিদের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দেওয়ায় সেখান থেকে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তার শারীরিক অবস্থার আরাে অবনতি দেখা দেওয়ায় উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার লক্ষ্যে সেখান থেকে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবশেষে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একদিন পর মঙ্গলবার সকালে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আসামি লালন হােসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

জেলা প্রশাসক গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষে মেহেরপুর...

অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারী সুলতান আহমেদকে বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলা আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালন প্রতিরোধ কমিটির...

মেহেরপুর সদরে নবাগত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে শিক্ষক...

পিরোজপুর ইউনিয়ন জামায়াতের কর্মী শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত