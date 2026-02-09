গাংনীতে ২টি ককটেল উদ্ধার; আটক–১

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া বাজার থেকে ২টি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনীর গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা। এ সময় রিমন (১৮) নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আটক রিমন গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।
সোমবার দুপুরে জোড়পুকুরিয়া বাজারে রিমনের ওয়েল্ডিং দোকানে সেনাবাহিনীর একটিদল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ২টি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। পরে রিপনকে আটক করা হয়।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, নিজ দোকানে ককটেল সদৃশ বিস্ফোরক বস্তু রেখে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর গাংনী ক্যাম্পের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে দোকান থেকে দু’টি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয় এবং রিমনকে আটক করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্যে ওই বস্তুগুলো দোকানে রাখা হয়েছিল।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সেনাবাহিনীর অভিযানে দু’টি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধারসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। আটক রিমনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।