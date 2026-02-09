মঙ্গলবার, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে ২টি ককটেল উদ্ধার; আটক–১
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে ২টি ককটেল উদ্ধার; আটক–১

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬ ৬:২৭ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া বাজার থেকে ২টি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনীর গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা। এ সময় রিমন (১৮) নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আটক রিমন গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।

সোমবার দুপুরে জোড়পুকুরিয়া বাজারে রিমনের ওয়েল্ডিং দোকানে সেনাবাহিনীর একটিদল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ২টি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়। পরে রিপনকে আটক করা হয়।

সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, নিজ দোকানে ককটেল সদৃশ বিস্ফোরক বস্তু রেখে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর গাংনী ক্যাম্পের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে দোকান থেকে দু’টি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয় এবং রিমনকে আটক করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্যে ওই বস্তুগুলো দোকানে রাখা হয়েছিল।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সেনাবাহিনীর অভিযানে দু’টি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধারসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। আটক রিমনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর দাঁড়িপাল্লার মেহেরপুর—অপপ্রচারের জবাব জনগণই দেবে: তাজউদ্দিন খান

অমর একুশে বিতর্ক উৎসবে শহীদ সালাম দল চ্যাম্পিয়ন

আল-হেরা আইডিয়াল মাদ্রাসায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ...

মেহেরপুর সরকারি কলেজে অমর একুশে বিতর্ক উৎসবের উদ্বোধন

কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ উন্নয়নের অঙ্গীকারে মেহেরপুর-১...

মেহেরপুরবাসীর কাছে বিগত দিনের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাচ্ছি-...