মঙ্গলবার, ২৬শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১১ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ২৬, ২০২৫ ৮:৪৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত থেকে ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে বিজিবি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধীনস্থ রংমহল বিওপির হাবিলদার মোখলেছুর রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সীমান্ত পিলার ১৩৮/১-এস হতে প্রায় ৪০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে খাসমহল মাঠ নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে ভারতীয় ২ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ৭ হাজার টাকা বলে জানায় বিজিবি।


