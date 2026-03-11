বৃহস্পতিবার, ১২ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীতে ২ টি বােমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে ২ টি বােমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ১১, ২০২৬ ১:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী-হিজলবাড়ীয়া সড়কের পাশ থেকে থেকে বােমা সদৃশ ২টি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার সাহারবাটী-হিজলবাড়ীয়া সড়কের একটি ভূ্টা ক্ষেকের পাশ থেকে বােমা সদৃশ বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়। গাংনী থানা পুলিশের একটিদল বস্তু দুটি উদ্ধার করে।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার সকালের দিকে সাহারবাটী-হিজলবাড়ীয়া সড়কের পাশে একটি ভূট্টা ক্ষেতের পাশে একটি ব্যাগে মধ্যে রাখা লাল কস্টেপ দিয়ে মােড়ানাে বােমা সদৃশ ২টি বস্তু পড়ে থাকতে দেখে মাঠের কয়েকজন কৃষক। এসময় পুলিশকে খবর দিলে,পুলিশ সদস্যরা বস্তু দুটি পানি ভর্তি বালতি করে থানায় নিয়ে আসে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ‘মাহে রমজানের ডাক’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রস্তুতি সভা...

মেহেরপুরে বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্টের অভিযান, ২...

মেহেরপুরে বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্টে জরিমানা

মেহেরপুরে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসে অগ্নি নির্বাপন মহড়া

মেহেরপুরে ‘মাহে রমজানের ডাক’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত