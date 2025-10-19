রবিবার, ১৯শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ যুবক আটক

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৯, ২০২৫ ১:৫৪ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ আসাদুজ্জামান বিজয় (২২) নামের এক যুবককে আটক করেছে র্যাব সদস্যরা। আটককৃত আসাদুজ্জামান বিজয় জেলার গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়ারত ইসলামের ছেলে।

রবিবার সকাল ৬ টার দিকে গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়। র্যাব-১২ এর মেহেরপুরের গাংনীস্থ ক্যাম্প সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটিদল গাঁড়াবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় ৪কেজি গাঁজাসহ আসাদুজ্জামান বিজয়কে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(ক) ধারায় দায়ের পূর্বক আসমীকে হস্তান্তর করা হয়েছে।



