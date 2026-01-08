গাংনীতে ৫৪তম জাতীয় স্কুল-মাদ্রাসা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত ৫৪তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী এই প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।
গাংনী উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী।
অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।