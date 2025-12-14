গাংনীতে ৬কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ি আটক

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনীতে ৬কেজি গাঁজাসহ শান্ত ইসলাম (২২) নামের একজন মাদক কারবারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)।
রবিবার সকালে জেলার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া বিজিবির টহল দল ওই এলাকার খাসমহল মাঠ থেকে গাঁজাসহ তাকে আটক করে।
আটক শান্ত উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের জাহিদুল ইসলামের ছেলে।
বিজিবি সূত্র জানায়, লেঃ কর্নেল রাশেদ কামাল রনি, এসইউপি, পিএসসি, জি, অধিনায়ক, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর তত্ত্বাবধানে ও দিকনির্দেশনায় গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া বিওপির টহল দল কর্তৃক ১৩৮ ফোর এস সীমান্ত পিলারের ১০০ গজ বাংলাদেশ অভ্যন্তরে খাসমহল মাঠ নামক স্থানে অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ৬কেজি গাঁজাসহ শান্ত ইসলামকে আটক করা হয় ।
তেঁতুলবাড়ীয়া বিজিবির ক্যাম্প কমান্ডার অনিল কুমার (নায়েক সুবেদার) বলেন, ৬ কেজি গাঁজাসহ আটক শান্ত ইসলামকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে দুপুরে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।