গাংনীতে ৯০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভােট অনুষ্ঠিত হবে

সাহাজুল সাজু :
রাত পােহালেই সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৯০টি ভোট কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতােমধ্যে কেন্দ্রগুলােতে দায়িত্ব নেওয়া প্রিজাইডিং অফিসার,সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার, পােলিং অফিসারসহ নির্বাচনে দায়িত্বে থাকা পুলিশ,আনসার সদস্যরা স্ব-স্ব কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। বুধবার দুপুরে নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত ব্যালট পেপারসহ সরঞ্জামাদি স্ব-স্ব কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে। অবাধ-সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে ভােট গ্রহণের লক্ষ্যে কেন্দ্রগুলােতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সুষ্ঠ নির্বাচন গ্রহণের জন্য কেন্দ্রগুলােতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি পর্যবেক্ষকরা কেন্দ্রগুলােতে পরিদর্শন করবেন।
মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের ভােট কেন্দ্রগুলাে ও ভােটার সংখ্যা হলাে-বাঁশবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,২৭৩জন।এর মধ্যে সকলেই পুরুষ ভােটার।
বাঁশবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৫০২জন। এর মধ্যে সকলেই নারী ভােটার।
চৌগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৮৭৪জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮১২জন। নারী ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৬২জন। গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৭৭৮জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৩৩২জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৪৪৬জন।
পশ্চিম মালসাদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৫৫জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৯৯৪জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬১জন। গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৪ হাজার,২৯৯জন। এর মধ্যে সকলেই পুরুষ ভােটার। গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৪ হাজার,৭৯৯জন। এর মধ্যে সকলেই নারী ভােটার। ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়-মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৬২২জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার ১ হাজার,৭৬৯ জন,নারীর ভােটার-১ হাজার ৮৫৩জন।
কুতুবপুর স্কুল কলেজ-মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার, ৯২১জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮৮৮জন। নারী ভােটার সংখ্যা-২ হাজার, ৩৩,জন।
গাঁড়াবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মােট ভােটার সংখ্যা-১ হাজার, ২৬৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৫শত ৭৬ জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৬শত ৯৩ জন।
রাধাগােবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,১৩৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার ৫৯ জন। নারীর ভােটার সংখ্যা-১ হাজার ৭৬ জন।
খাসমহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে-মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,১১৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬৪ জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার ৫২ জন। মাইলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৯৩৩জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯৩৬জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯৯৭জন। নওয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৩২৫জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬৮০জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার, ৬৪৫জন। হিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার, ৫৪৫জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২৬২ জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২৮৩জন। তেঁতুলবাড়ীয়া ইসলামী য়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩১৯। এর মধ্যে সকলেই পুরুষ ভােটার। পলাশীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯৯০জন। এর মধ্যে সকলেই পুরুষ ভােটার। তেঁতুলবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৪ হাজার,৫৭৯জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,২৭১জন। নারী ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৩০৮জন।
সহড়াতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৪৫৯জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭০৯জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭৫০জন। কল্যাণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৫১৭জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২৫৬জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২৬১জন। করমদী পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৭০১জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮২০জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮৮১জন। করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৯৫জন। এর মধ্যে সকলেই পুরুষ ভােটার। করমদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,১৮৭জন। এর মধ্যে সকলেই নারী ভােটার। ভরাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,১৩৫জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার, ৪০জন। কাজীপুর কলেজ। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৪ হাজার,৮৪জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-২ হাজার জন। নারী ভােটার সংখ্যা-২ হাজার ৮৪জন। কাজীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৭৫৭জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১হাজার,৮৩১জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯২৬জন। কাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৩২০জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১হাজার,৬৭৩জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬৪৭জন। সাহেবনগর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৫৯০জন।এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৩৩৩জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২৫৬জন। এবং তৃতীয় লিঙ্গের ১জন। হাড়াভাঙ্গা ডি,এইচ,সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৪২জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৫৩৪জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৫০৮জন।
হাড়াভাঙ্গা এইচ,এস,কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৪ হাজার,৯৯১জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৪৭১জন। নারী ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৫২০জন।
নওদাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,১০জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৫০৮জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১হাজার,৫০১জন। এবং তৃতীয় লিঙ্গের ১ জন। পীরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৭৭৫জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা ১ হাজার,৩৯৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৩৮০জন। বেতবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৪ হাজার,১৩২জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৫৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-২ হাজার ৭৭জন।
ভবানীপুর বিবিএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৪৭৪জন। এর মধ্যে সকলেই পুরুষ ভােটার। ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৪৮০জন। এর মধ্যে সকলেই নারী ভােটার। নিশিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৫০৭জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২১৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২৯২জন। বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজ। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৭৮৪জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৩৭২জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৪১২জন।
বাদিয়াপাড়া মহব্বতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৯১০জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯৯০জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার ৯২০জন।
বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৯৬৯জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৪৮৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৪৮৪জন। রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৪২জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১হাজার,৫০৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৫৩৭জন। দেবীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে ৩ হাজার,৪৩৭জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬৭৯জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭৫৮জন। তেরাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৬৩৭জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১হাজার,৩৩৮জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২৯৯জন।তেরাইল-জােড়পুকুরিয়া ডিগ্রী কলেজ। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,১৬৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার, ৫৯৪জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৫৭৫জন।
চরগােয়ালগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৫৯১জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮১৮জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭৭৩জন। নওদা মটমুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯৫২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৯৬১জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৯৯১জন।
হােগলবাড়ীয়া মহাম্মদপুর হাজী ভরষ উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (উত্তর দিকের দ্বিতীয় তলা)। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৩৭৫জন। এর মধ্যে সকলেই পুরুষ ভােটার। হােগলবাড়ী মহাম্মদপুর হাজী ভরষ উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৩৪৯ জন। এর মধ্যে সকলেই নারী ভােটার। হােগলবাড়ীয়া মহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার, ৭৩৮জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮৩৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার, ৯০৩জন। আকবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৫৮১জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭৫৭জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮২৪জন। সিন্দুরকৌটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্র মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার ৫৪৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭৪৯জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার ৮০০।
কুমারীডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,১৭০জন। এর মধ্যে সকলেই পুরুষ। কুমারীডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার ৭৭জন। এর মধ্যে সকলেই নারী। বাওট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার ৪৩০জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার ৬৩৪জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার ৭৯৬জন। ছাতিয়ান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৪ হাজার, ১৫৪জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-২ হাজার ৯৮জন। নারী ভােটার সংখ্যা-২ হাজার ৫৬জন।
মটমুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৭৬২জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮৭৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার, ৮৮৭জন। চেংগাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার ৬২০জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭৮৬জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮৩৪জন। ষােলটাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩হাজার,১২২জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার ৫২৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার, ৫৯৭। বানিয়াপুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৯৬৮জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৪৫৫জন।নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৫১৩ জন।
সহড়াবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৯৬০জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯২৭জন। নারী ভােটার সংখ্যা-২হাজার,৩৩জন।
মিনাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭১৫জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৮৬৭জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৮৪৮জন। মানিকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬৭১জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৮০৬জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৮৬৫জন। মানিকদিয়া কেশবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৪ হাজার,২৪৬জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,১৪৬জন। নারী ভােটার সংখ্যা-২ হাজার১০০জন। জােড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৮০৪জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৩৬০জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৪৪৪জন। ভােমরদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৩৯২জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬৯৪জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬৯৮জন। ধর্মচাকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,২৩৭জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার-১ হাজার,১১৬জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,১২১জন।
হিজলবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯৬৬জন। এর মধ্যে সকলেই পুরুষ ভােটার। হিজলবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,১১০জন। এর মধ্যে সকলেই নারী ভােটার। সাহারবাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,২৬৮জন। এর পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬০১জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬৬৬জন। সাহারবাটী ইবাদতখানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৭৩৪জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৩৮৮জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৩৪৬জন। সাহারবাটী দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৮৭৬জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৪৪২জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৪৩৪জন। গাঁড়াডােব মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৬৭৮জন। এর মধ্যে সকলেই পুরুষ ভােটার। গাঁড়াডােব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৭৮০জন। এর মধ্যে সকলেই নারী ভােটার। জুগিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৫৪৮জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭৫১জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭৯৭জন। আযান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭০০জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৮৫৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৮৪৫জন। ঢেপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২৩৮জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৬০৯জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৬২৯জন। পাকুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-১হাজার,৬৯০জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৮৩৪জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৮৫৬জন। চিৎলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৭৭৪জন। এর পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৪০৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৩৬৯জন। ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৫৯২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮০৫জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭৮৭জন। কসবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৬৮৬জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮২৯জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮৫৭জন। ধানখােলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,১৭১জন। এর মধ্যে সকলেই পুরুষ ভােটার। ধানখােলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,২১৭জন। এর মধ্যে সকলেই নারী ভােটার। আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৩৫৪জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,১৭২জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,১৮২জন। জালশুকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৭৭২জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৮৭৮জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৮৯৪জন। সানঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,২০৬জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬০০জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬০৬জন। গােপালনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-২ হাজার,৪৭৭জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২২২জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,২৫৫জন। হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৬৩৭জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-৮০৮জন। নারী ভােটার সংখ্যা-৮২৯জন। কড়ুইগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৮১৫জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯৩৬জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮৭৯ জন। রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৪৯জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৪৭৬জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৫৭৩জন।
হেমায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।
এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৭৬৬জন। এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার, ৮৬৯জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮৯৭জন। চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ কেন্দ্রে মােট ভােটার সংখ্যা-৩ হাজার,৮১৫জন।
এর মধ্যে পুরুষ ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৮৯৯জন। নারী ভােটার সংখ্যা-১ হাজার,৯১৬ জন।