সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীর ইউএনও’র বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন

সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৫ ৯:৩৮ অপরাহ্ণ

সাহাজুল সাজু :

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন দুর্গামন্দির পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

সোমবার তিনি বামন্দী, কাজীপুর, মটমূড়া, রায়পুর ও সাহারবাটী ইউনিয়নের বিভিন্ন মন্দির ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শনকালে ইউএনও মন্দিরগুলোর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রস্তুতি এবং সুষ্ঠু আয়োজন নিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি আসন্ন পূজাকে ঘিরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।



