গাংনীর কাজীপুর সীমান্তে ১৮ বাংলাদেশী পুশব্যাক

মেহেরপুর নিউজঃ
গাংনী প্রতিনিধি : মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর সীমান্ত দিয়ে ১৮ বাংলাদেশীকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে
ফেরত দিয়েছে বিএসএফ।
শুক্রবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে কাজীপুর সিমান্তের ১৪৭ নম্বর আন্তর্জাতিক মেইন পিলার কাছে বিজিবি সদস্যদের হাতে তাদের হস্তান্তর করা হয়। ফেরতকৃতদের মধ্যে সকলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
কুষ্টিয়া বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের অধিনে কাজীপুর বিওপি-র কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার শাহাব উদ্দীন জানান, দেশের বিভিন্ন সিমান্ত দিয়ে বাংলাদশী নাগরিকরা অভৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় ভারতীয় সিমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। পরে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ভোগ শেষে শুক্রবার রাত ১০টার দিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ সদস্যরা বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। ফেরত আসা ১৮ জনের তথ্য যাচাইবাছাই শেষে গাংনী থানায় সৌপর্দ করা হয়েছে। পতাকা বৈঠকে ভারতের গান্দিনা বিএসএফ ক্যাম্পের এসিসুনিল কুমার যাদবসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ফেরতকৃতরা হলেন, পটুয়াাখালী জেলার মেহেদী হাসান, চুয়াডাঙ্গার নুর জাহান, নড়াইলের ফরিদ শেখ, ঝিনাইদহের জিসান মন্ডল ও সাইদুল ইসলাম, চাঁদপুরের খোকন বেপারী, সাতক্ষীরা রমাজেদা ঢালী,শামিম হোসেন, মিঠুন ঘোষ, খালিদা সরদার ও মিলন কুমার, রাজশাহীর আব্দুল কুদ্দুস, যশোরের আহমেদ আলী, মৌলভীবাজারের লিটন দেব, চট্টগ্রামের শুভ মজুমদার, ঢাকার স্বাধীন রাজবংশী, মাদারিপুরের মহিউদ্দীন ফকির, কুষ্টিয়ার নাসিমা শেখ।