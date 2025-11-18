গাংনীর কাথুলী সীমান্তে ২৪ বাংলাদেশী পুশইন

গাংনী প্রতিনিধি :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্তে নারী-শিশুসহ ২৪ বাংলাদেশীকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। ফেরত হওয়া ব্যক্তিদের বাড়ি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়।
মঙ্গলবার বিকেলে আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ১৩২/৩ এস এর সামনে তেইরপুর এলাকায় বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠক শেষে ২৪ বাংলাদেশীকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।
বিজিবি সূত্র জানায়,ফেরত হওয়া ব্যক্তিরা দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে শ্রমিকের কাজ করে আসছিলেন। ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিজিবির কাছে ফেরত দেয়।
এদিন পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে কাথুলী কোম্পানির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. কামরুজ্জামান এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্টার ৫৬ ব্যাটালিয়নের তেইরপুর কোম্পানি কমান্ডার এসি আনচ কুমার উপস্থিত ছিলেন।
কাথুলী বিজিবির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার কামরুজ্জামান বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে সবাইকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।