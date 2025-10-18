শনিবার, ১৮ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
গাংনীর কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৪ জনকে পুশ-ইন করল বিএসএফ

অক্টোবর ১৮, ২০২৫ ৫:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ১৪ জন বাংলাদেশিকে পুশ-ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে সীমান্তের ১৩৩/৩ এস পিলার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কাথুলী বিওপির সীমান্ত এলাকার প্রায় ১০০ গজ অভ্যন্তরে ভারতের আসাম রাজ্যের তেইমপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমারের নেতৃত্বে বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশি ১৪ জন নাগরিককে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

পুশ-ইন হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৪ জন নারী ও ৪ জন শিশু রয়েছে। তারা সবাই বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর তারা সেখানকার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হন।

পুশ-ইন হওয়া ব্যক্তিদের নাম:
ঠাকুরগাঁও জেলার বলিয়াডাঙ্গী থানার জেলেল বস্তি গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে হানিফুর রহমান (৩৮), তার স্ত্রী লুৎফা খাতুন (২৮), মেয়ে হাবিবা খাতুন (১২), আলিয়া খাতুন (১.৫), ছেলে হাবিবুল্লা (৫)।
একই এলাকার খাদেমগঞ্জ গ্রামের মৃত কলিম উদ্দিনের ছেলে বাবুল (৫০), তার স্ত্রী আফরোজা খাতুন (৪৩), মেয়ে লাভলী খাতুন (২৫), শবনম খাতুন (১৯), ছেলে সাদ্দাম হোসেন (২৪)।
এছাড়াও বেউরঝাকী গ্রামের আজগর আলীর ছেলে তরিকুল ইসলাম (২৮), রত্নাই গ্রামের ধুনিবুলা মোহাম্মদের ছেলে আজিজুল হক (৪৫) এবং লক্ষহাট গ্রামের আব্দুল লতিবের ছেলে হাসেম হাতেম (৫২)।

পুশ-ইন হওয়া হানিফুর রহমান বলেন, “তিন বছর আগে জীবিকার তাগিদে দালালের মাধ্যমে পানিপথ দিয়ে ভারতে গিয়েছিলাম। আসামের হরিয়ানায় পাপোস তৈরির কারখানায় কাজ করতাম। গত মাসের ২১ তারিখে ভারতীয় পুলিশ আমাদের আটক করে পরে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বাংলাদেশে হস্তান্তর করে।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানি ইসরাইল জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে পুশ-ইন হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।



