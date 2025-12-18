গাংনীর কৃতিসন্তান নাজমুল সাঈদের মিডিয়া আওয়ার্ড লাভ

মেহেরপুর নিউজ :
অভিবাসন খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে করা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য টানা তৃতীয় বারের মতো ‘ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া আওয়ার্ড’ পেলেন ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের অনুসন্ধানীমূলক অনুষ্ঠান তালাশের সিনিয়র রিপোর্টার নাজমুল সাঈদ।
বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ক্রেস্ট ও সম্মাননা সনদ তুলে দেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের এম্বাসেডর মাইকেল মিলার।
তালাশের সিনিয়র রিপোর্টার নাজমুল সাঈদের করা ‘শিক্ষার নামে মানব পাঁচার’ প্রতিবেদনটি অনুসন্ধান ক্যাটাগরিতে সেরা হয়।
আওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বক্তরা বলেন, নানা উদ্যোগ নেবার পরও মানবপাঁচার বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিভিন্ন কৌশলে প্রতারণা করে যাচ্ছে দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীরা।
প্রতারণা কমাতে সরকারের পাশাপাশি বিদেশ গামীদের আরও সচেতন আহ্বান জানানো হয়।
এ সময় পত্রিকা ,টেলিভিশন, অনলাইনে কাটাগরিতে আরো ১৫ জন সাংবাদিককে অভিবাসী খাতে অবদান রাখার জন্য পুরস্কৃত করা হয়।
এর আগে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ব্র্যাক মিডিয়া আওয়ার্ড পান নাজমুল সাঈদ।
কাজের স্বীকৃতি হিসেবে নাজমুল সাঈদ প্রথম আলো মাদকবিরোধী পুরস্কার-২০১৮, আহ্ছানীয়া মিশন মাদকবিরোধী পুরস্কার-২০২০, টিআইবি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার-২০২৩, ক্র্যাব বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ ও ২০২৪ পান। এছাড়া বেস্ট আরবান রিপোর্টিং-২০২৪ ও ২০২৫ এও অর্জন করেন।
ছাত্র অবস্থায় মেহেরপুরে সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হন নাজমুল সাঈদ ৷ উচ্চ শিক্ষার পাশাপাশি যুক্ত থাকেন সাংবাদিকতায়। কাজের ধারাবাহিকতায় আমাদের সময়, আমাদের অর্থনীতি, শীর্ষ নিউজ ডটকম, বাংলামেইল টুয়েন্টিফোর ডটকম, দ্য রিপোর্ট টুয়েন্টিফোর ডটকম, দীপ্ত টেলিভিশন, বৈশাখী টেলিভিশন, যমুনা টেলিভিশন ও বর্তমানে ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের অনুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠান তালাশের সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত রয়েছে।
এদিকে সিনিয়র রিপাের্টার নাজমুল সাঈদ তৃতীয়বারের মতো মিডিয়া আওয়ার্ড লাভ মেহেরপুর তথা গাংনীর বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে।