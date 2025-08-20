গাংনীর ছেলে পাভেলের নতুন গান মুক্তিপাবে ইউটিউব চ্যানেলে

গাংনী প্রতিনিধি :
সঙ্গীতপ্রেমীদের জন্য সুখবর! আসছে তরুণ কণ্ঠশিল্পী পাভেল
এর নতুন গান, যা খুব শিগগিরই মুক্তি পাবে Sur shopno music youtube channale-এ। চ্যানেলটির কর্নধার আসিফ শামীম গানটির কথা ও সুর করেছেন। কণ্ঠশিল্পী পাভেল এর কণ্ঠে থাকবে ভিন্নধর্মী উপস্থাপন, যা শ্রোতাদের মন জয় করবে বলেই আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। ২১ আগস্ট বিকেল ৫টার সময় গানটি মুক্তিপাবে Sur shopno music youtube channale-এ।
কণ্ঠশিল্পী পাভেল মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের সন্তান। তিনি সঙ্গীতের তালিম নেন গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর প্রশিক্ষক ওস্তাদ রতন সরকার ও এসএম সেলিম রেজার কাছ থেকে। সঙ্গীতকে ধ্যানে-জ্ঞানে রেখে তিনি সঙ্গীতে আরাে সম্মৃদ্ধ হতে চান। সে ক্ষেত্রে তিনি সকলের সহযােগিতা কামনা করেছেন।
কণ্ঠশিল্পী পাভেল ২০২১ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন (Btv) ও ২০২৪ সালে এটিএন নিউজ (Atn News) চ্যানেলে গান করার সুযোগ পান। এছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গান গেয়ে শ্রোতাদের মন জয় করে আসছেন। সঙ্গীতের পাশাপাশি তিনি চুয়াডাঙ্গা ফাষ্ট ক্যাপিটাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিভাগ নিয়ে শিক্ষা অর্জন করেন।