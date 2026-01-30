গাংনীর জোড়পুকুরিয়ায় বিএনপি নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

মেহেেরপুর নিউজ :
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের জোড়পুকুরিয়া গ্রামে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে জোড়পুকুরিয়া বাজারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জোড়পুকুরিয়া ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোস্তাক আহমেদ।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আমজাদ হোসেন।
বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, মেহেেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।