মঙ্গলবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বাঁশঝাড় থেকে নবজাতক উদ্ধার, হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বাঁশঝাড় থেকে নবজাতক উদ্ধার, হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ ৪:৩৭ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের একটি বাঁশঝাড় থেকে সদ্য ভূমিষ্ঠ এক কন্যা শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাকে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে পুরাতন মটমুড়া গ্রামের সাত্তারের বাঁশঝাড় থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

গ্রামের জিয়ারুলের স্ত্রী ববিতা খাতুন জানান, তিনি বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শিশুর কান্না শুনে কাছে গিয়ে দেখতে পান, একটি নবজাতক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার শরীরে অসংখ্য পিঁপড়া ও মশা-মাছি কামড়াচ্ছিল। পরে তিনি দ্রুত পুলিশকে খবর দিলে আনসার বাহিনীর সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, শিশুটি মাত্র একদিনের এবং জন্মের পরপরই প্রচুর ধকলের শিকার হয়েছে। তাকে বর্তমানে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টা তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

মেহেরপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার মিজানুর রহমান বলেন, শিশুটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে শিশুটির দেখভাল করছেন ববিতা খাতুন, সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা।

এলাকাবাসীর ধারণা, অবৈধ সম্পর্কের ফলে জন্ম নেওয়া এ নবজাতককে রাতের আঁধারে ফেলে রাখা হয়েছিল।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

পিরোজপুর–আমঝুপি সড়কের তালতলা মাঠের রাস্তার এইচবিবি কাজ পরিদর্শন

মেহেরপুরে ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব ডিলারদের সাথে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে আইনজীবী সমিতির সাথে বিচারপতি আসিফ হাসানের মতবিনিময়

মেহেরপুরে মুজিবনগর ইউএনও’র পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন

কোমরপুর দূর্গা মন্দিরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে মহাসপ্তমী পূজা অনুষ্ঠিত