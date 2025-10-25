শনিবার, ২৫শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীর দুই সীমান্তে নারীসহ ৬০ বাংলাদেশীকে পুশব্যাক করলাে বিএসএফ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৫, ২০২৫ ৫:০৮ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারীসহ ৬০ বাংলাদেশীকে পুশব্যাক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। পুশব্যাককৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়।

শনিবার মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়। এদিন সকাল ১০টার দিকে কাজীপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলারের ১৪৭ মেইন পিলারের নিকট শহীদ স্মরণী অংশে ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিল কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বাংলাদেশের পক্ষে কাজীপুর কোম্পানী কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দীন এবং ভারতের পক্ষে ১১ গান্দিনা বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানী কমান্ডার এবিসন ফ্রান্সিস উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ হস্তান্তর সম্পন্ন করেন।

অন্যদিকে দুপুর ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে আরাে ৩০ বাংলাদেশীকে হস্তান্তর করা হয়। ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

বিজিবি সূত্র জানায়, ফেরতকৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়। তারা কর্মের তাগীদে অবৈধ উপায়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের বিভিন্ন জেলায় কাজ করতেন। সম্প্রতি তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক হয়। পরে বিএসএফের হেফাজতে দেওয়া হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিএসএফ ৬০ জন বাংলাদেশীকে বুঝিয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য। তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে, আইনানুগ প্রক্রিয়া চলছে।



