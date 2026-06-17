বুধবার, ১৭ই জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১লা মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত গাংনীর নওদা মটমুড়ায় চায়ের দোকান থেকে বোমা সদৃশ বস্তু ও হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

গাংনীর নওদা মটমুড়ায় চায়ের দোকান থেকে বোমা সদৃশ বস্তু ও হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার

কর্তৃক Meherpur News
জুন ১৭, ২০২৬ ১২:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওদা মটমুড়া গ্রামে একটি চায়ের দোকানের পাশ থেকে বোমা সদৃশ একটি বস্তু এবং হুমকি সম্বলিত একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকালে গ্রামের বাসিন্দা শরিফুল ইসলামের চায়ের দোকানের পাশ থেকে এসব উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া চিরকুটে চায়ের দোকানে বিএনপির কোনো নেতাকর্মী যেন না বসে, সে ধরনের হুমকিমূলক বার্তা লেখা ছিল। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুটটি উদ্ধার করে। বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে বিস্ফোরক কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গাংনী থানা সূত্র বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছে। পুলিশ ঘটনাটির উৎস ও জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত শুরু করেছে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী...

টাইব্রেকারে রাজনগর একাদশকে হারিয়ে জয়ী মেহেরপুর বন্ধু একাদশ

মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর শিশু ধর্ষণ মামলায় শাকিলের মৃত্যুদণ্ড: ডেথ...

মেহেরপুরে আইনজীবী কল্যাণ তহবিলের মৃত্যুকালীন অনুদান প্রদান

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মুজিবনগরে চিত্রাঙ্কন, সাংস্কৃতিক...

মেহেরপুরে অর্থনৈতিক শুমারি উপলক্ষে ন্যাশনাল রিপোর্ট বিষয়ক সেমিনার...